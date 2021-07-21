СМИ узнали об утечке данных волонтеров и покупателей билетов на Олимпиаду
В Японии произошла утечка личных данных волонтеров и покупателей билетов на олимпийские и паралимпийские игры, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на чиновника в правительстве.
«Логины и пароли покупателей олимпийских билетов в Токио просочились в интернет», — сказал чиновник на условиях анонимности. Также произошла утечка данных покупателей билетов на паралимпийские игры и тех, кто пользовался порталом для волонтеров. По словам чиновника, оргкомитет начал расследование по этому вопросу.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Всего в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 335 спортсменов.