СМИ узнали об утечке данных волонтеров и покупателей билетов на Олимпиаду

«Логины и пароли покупателей олимпийских билетов в Токио просочились в интернет», — сказал чиновник на условиях анонимности. Также произошла утечка данных покупателей билетов на паралимпийские игры и тех, кто пользовался порталом для волонтеров. По словам чиновника, оргкомитет начал расследование по этому вопросу.