Утвержден состав сборной России на Олимпийские игры в Токио

«Только что завершилось заседание исполкома ОКР, на котором был утвержден состав команды на Игры в Токио. Состав команды утвержден, 335 спортсменов. Мы ждем выступление баскетболистов и закроем заявку», — цитирует «Р-Спорт» Позднякова.