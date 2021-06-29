Утвержден состав сборной России на Олимпийские игры в Токио
В состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 335 спортсменов, сообщил глава исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Только что завершилось заседание исполкома ОКР, на котором был утвержден состав команды на Игры в Токио. Состав команды утвержден, 335 спортсменов. Мы ждем выступление баскетболистов и закроем заявку», — цитирует «Р-Спорт» Позднякова.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпийская баскетбольная квалификация с участием сборной России пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля.