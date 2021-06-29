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Утвержден состав сборной России на Олимпийские игры в Токио

Ведомости

В состав сборной России на Олимпийские игры в Токио вошли 335 спортсменов, сообщил глава исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Только что завершилось заседание исполкома ОКР, на котором был утвержден состав команды на Игры в Токио. Состав команды утвержден, 335 спортсменов. Мы ждем выступление баскетболистов и закроем заявку», — цитирует «Р-Спорт» Позднякова.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпийская баскетбольная квалификация с участием сборной России пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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