В России за сутки выявили 24 471 новый случай коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 192 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,2 млн случаев, Индии (более 31,2 млн), Бразилии (свыше 19,4 млн) и Франции (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.