В России за сутки выявили 24 471 новый случай коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 24 471 человека, следует из статистики оперштаба на 22 июля. Умерли 796 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 054 711. Умерли за все время пандемии 151 501 человек.
Вчера, 21 июля, оперштаб сообщил о 23 704 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 4287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7587 человек, скончались 102 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 477 871 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1943), Московская область (+1835), Нижегородская область (+534) и Красноярский край (+506).
За сутки полностью выздоровели 22 660 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 427 457.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 192 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,2 млн случаев, Индии (более 31,2 млн), Бразилии (свыше 19,4 млн) и Франции (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.