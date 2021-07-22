Фигурант дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья впал в кому
Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья впал в кому, врачи оказывают ему помощь, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Instagram.
«Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», — написал губернатор.
20 июля были задержаны начальник регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов и свыше 35 сотрудников ведомства. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
По данным Следственного комитета России, в течение нескольких лет группа изготавливала не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Изготовленные документы позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.
Помимо этого по результатам спецоперации, которую провели в Ставропольском крае сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.