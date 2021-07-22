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Арестованный глава ГИБДД Ставрополья рассказал о дизайне своего дома

Ведомости

Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что дом, в котором он жил, принадлежит его гражданской жене, сам Сафонов не имеет отношения к его дизайну, сообщили «РИА Новости». Следственный комитет ранее опубликовал оперативную съемку из особняка Сафонова. На записи видно, что дом украшен позолотой, а в туалете стоит золотой унитаз.

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — рассказал Сафонов в суде во время избрания ему меры пресечения.

20 июля вместе с Сафоновым были задержаны более 35 сотрудников ГИБДД. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы продавали дальнобойщикам пропуска, которые позволяли им работать в регионе «с нарушениями административного законодательства». По данным СК, таким образом они получили взяток более чем на 19 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных