Арестованный глава ГИБДД Ставрополья рассказал о дизайне своего дома
Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что дом, в котором он жил, принадлежит его гражданской жене, сам Сафонов не имеет отношения к его дизайну, сообщили «РИА Новости». Следственный комитет ранее опубликовал оперативную съемку из особняка Сафонова. На записи видно, что дом украшен позолотой, а в туалете стоит золотой унитаз.
«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — рассказал Сафонов в суде во время избрания ему меры пресечения.
20 июля вместе с Сафоновым были задержаны более 35 сотрудников ГИБДД. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы продавали дальнобойщикам пропуска, которые позволяли им работать в регионе «с нарушениями административного законодательства». По данным СК, таким образом они получили взяток более чем на 19 млн руб.