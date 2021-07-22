Россия передала Белоруссии спортсмена Алексея Кудина

По данным агентства ТАСС, Кудин применил силу против сотрудника милиции в ходе акции белорусской оппозиции в августе 2020 г. При этом сам спортсмен утверждает, что не участвовал в оппозиционной акции. Он был задержан в январе в Москве. Позднее Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из РФ, но апелляционный суд оставил решение о его выдаче в силе.