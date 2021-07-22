Россия передала Белоруссии спортсмена Алексея Кудина
Россия передала Минску белорусского спортсмена Алексея Кудина, который ранее разыскивался за сопротивление милиции, сообщает Генпрокуратура республики в Telegram-канале.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича 1984 года рождения для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что российский Верховный суд признал решение о выдаче Кудина законным и обоснованным, в настоящее время спортсмен доставлен на территорию Белоруссии. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда Молодечненского района.
По данным агентства ТАСС, Кудин применил силу против сотрудника милиции в ходе акции белорусской оппозиции в августе 2020 г. При этом сам спортсмен утверждает, что не участвовал в оппозиционной акции. Он был задержан в январе в Москве. Позднее Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из РФ, но апелляционный суд оставил решение о его выдаче в силе.