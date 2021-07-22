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Россия передала Белоруссии спортсмена Алексея Кудина

Ведомости

Россия передала Минску белорусского спортсмена Алексея Кудина, который ранее разыскивался за сопротивление милиции, сообщает Генпрокуратура республики в Telegram-канале.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича 1984 года рождения для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что российский Верховный суд признал решение о выдаче Кудина законным и обоснованным, в настоящее время спортсмен доставлен на территорию Белоруссии. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда Молодечненского района.

По данным агентства ТАСС, Кудин применил силу против сотрудника милиции в ходе акции белорусской оппозиции в августе 2020 г. При этом сам спортсмен утверждает, что не участвовал в оппозиционной акции. Он был задержан в январе в Москве. Позднее Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из РФ, но апелляционный суд оставил решение о его выдаче в силе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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