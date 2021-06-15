МВД России объяснило исключение Тихановской из базы розыска

В апреле текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии также внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении ее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, некоторые из них находятся под стражей. Из этого списка Тихановскую не исключали и не прекращали в отношении нее уголовных дел.