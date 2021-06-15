МВД России объяснило исключение Тихановской из базы розыска
МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по просьбе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска», — говорится в ответе ведомства. В этом случае инициатором запроса на розыск являются правоохранительные органы Белоруссии.
Об исключении Тихановской из базы розыска МВД России стало известно 25 мая. Она была внесена в нее 7 октября 2020 года. Как позже объяснили в российском МВД, это было сделано на основании соглашений между министерствами внутренних дел России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что объявление Тихановской в розыск было вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.
В апреле текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии также внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении ее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, некоторые из них находятся под стражей. Из этого списка Тихановскую не исключали и не прекращали в отношении нее уголовных дел.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе прошлого года. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.
После этого в стране начались массовые акции протеста. Оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность.