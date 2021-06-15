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МВД России объяснило исключение Тихановской из базы розыска

Ведомости

МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по просьбе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска», — говорится в ответе ведомства. В этом случае инициатором запроса на розыск являются правоохранительные органы Белоруссии.

Об исключении Тихановской из базы розыска МВД России стало известно 25 мая. Она была внесена в нее 7 октября 2020 года. Как позже объяснили в российском МВД, это было сделано на основании соглашений между министерствами внутренних дел России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что объявление Тихановской в розыск было вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.

В апреле текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии также внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении ее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, некоторые из них находятся под стражей. Из этого списка Тихановскую не исключали и не прекращали в отношении нее уголовных дел.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе прошлого года. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.

После этого в стране начались массовые акции протеста. Оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность.

Ранее по теме: МВД России исключило Тихановскую из базы разыскиваемых лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных