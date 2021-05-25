МВД России исключило Тихановскую из базы разыскиваемых лиц
Министерство внутренних дел России исключило лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую из базы данных разыскиваемых лиц. В настоящее время ее имя невозможно найти по поиску в базе.
«По вашему запросу нет информации», — говорится в сообщении на сайте ведомства при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых преступников.
Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц 7 октября 2020 года. Как позже объяснили в МВД, это было сделано на основании соглашений между министерствами внутренних дел России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что объявление Тихановской в розыск было вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе прошлого года. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. После этого в стране начались беспорядки, оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность, при этом протесты в Белоруссии прекратились.
В апреле текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении ее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, некоторые из них находятся под стражей.