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МВД России исключило Тихановскую из базы разыскиваемых лиц

Ведомости

Министерство внутренних дел России исключило лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую из базы данных разыскиваемых лиц. В настоящее время ее имя невозможно найти по поиску в базе.

«По вашему запросу нет информации», — говорится в сообщении на сайте ведомства при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых преступников.

Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц 7 октября 2020 года. Как позже объяснили в МВД, это было сделано на основании соглашений между министерствами внутренних дел России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что объявление Тихановской в розыск было вызвано обязательствами перед белорусскими коллегами.  

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе прошлого года. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. После этого в стране начались беспорядки, оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность, при этом протесты в Белоруссии прекратились.

В апреле текущего года Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении ее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, некоторые из них находятся под стражей.

Ранее по теме: КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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