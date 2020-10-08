В МВД России назвали причину объявления Тихановской в розыск

«Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ», — говорится в сообщении. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против Тихановской.