В МВД России назвали причину объявления Тихановской в розыск
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран, сообщила пресс-служба МВД РФ.
«Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ», — говорится в сообщении. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против Тихановской.
Вчера, 7 октября, Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Оттуда следовало, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась.
Ранее, 20 августа, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил о возбуждении в стране уголовного дела против Координационного совета (КС) оппозиции, созданного Тихановской. По словам Конюка, деятельность КС направлена на захват власти в государстве, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.
О создании КС Тихановская объявила 14 августа. Его основная цель – обеспечение трансфера власти в Белоруссии.