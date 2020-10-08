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В МВД России назвали причину объявления Тихановской в розыск

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская была добавлена в базу разыскиваемых в России лиц на основании соглашений между министерствами внутренних дел двух стран, сообщила пресс-служба МВД РФ.

«Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ», — говорится в сообщении. В МВД отметили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел против Тихановской.

Вчера, 7 октября, Тихановская была внесена в базу разыскиваемых в России лиц. Оттуда следовало, что розыск ведется на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Точная статья не указывалась.

Ранее, 20 августа, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил о возбуждении в стране уголовного дела против Координационного совета (КС) оппозиции, созданного Тихановской. По словам Конюка, деятельность КС направлена на захват власти в государстве, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.

О создании КС Тихановская объявила 14 августа. Его основная цель – обеспечение трансфера власти в Белоруссии.

Ранее по теме: МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных