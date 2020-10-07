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МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы МВД.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о межгосударственном розыске, поэтому розыск будет осуществляться и в России, хотя его инициировала Белоруссия.

Тихановская является бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, на выборах, которые прошли в стране в августе, она набрала чуть более 10% голосов избирателей. После завершения выборов в Белоруссии начались протесты, а Тихановская уехала в Литву, которая оказывает ей поддержку. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет белорусской оппозиции, который открыто заявляет о том, что его целью является передача власти.

В середине сентября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон взял Тихановскую «под плотную опеку».

Ранее по теме: Директор СВР обвинил США в «плотной опеке» Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных