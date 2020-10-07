МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы МВД.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о межгосударственном розыске, поэтому розыск будет осуществляться и в России, хотя его инициировала Белоруссия.
Тихановская является бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, на выборах, которые прошли в стране в августе, она набрала чуть более 10% голосов избирателей. После завершения выборов в Белоруссии начались протесты, а Тихановская уехала в Литву, которая оказывает ей поддержку. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет белорусской оппозиции, который открыто заявляет о том, что его целью является передача власти.
В середине сентября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон взял Тихановскую «под плотную опеку».