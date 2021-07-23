В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

В МЧС рассказали, что движение поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях. На место происшествия выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей РЖД. На железной дороге работает оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.