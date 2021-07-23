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В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе

Ведомости

Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали обрушился в Сретенском районе Забайкальского края, сообщило главное управление МЧС в регионе. Погибших и пострадавших нет.

Обрушение произошло утром 23 июля на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга. Мост упал из-за сильных осадков.

В МЧС рассказали, что движение поездов по Транссибу было остановлено в обоих направлениях. На место происшествия выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей РЖД. На железной дороге работает оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных