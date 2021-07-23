Еще три региона ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавируса не менее 60% работников ряда отраслей введена в Камчатском и Красноярском краях и республике Марий Эл.
Соответствующие постановления подписали главные государственные санитарные врачи по регионам в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Пройти вакцинацию должны работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, услуг, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ, а также госслужащие.
21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».