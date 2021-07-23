Еще три региона ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».