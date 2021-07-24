В Хабаровском крае возбудили дело после крушения легкомоторного самолета
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России вобудило дело после крушения легкомоторного самолета Sierra P2002 на территории посадочной площадки Калинка, сообщается на сайте ведомства.
В результате происшествия один человек погиб на месте, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался.
Следствием отрабатываются три версии случившегося – ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна и неблагоприятные погодные условия. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).