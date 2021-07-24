На Кубани экскурсионный автобус съехал в кювет
Экскурсионный автобус съехал в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
«Водитель не справился с управлением транспортным средством, вследствие чего его занесло в кювет. Пострадавшие направлены в медицинское учреждение для обследования», — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, в автобусе находились 22 человека, один из них в результате ДТП погиб, еще 19 пострадали. В краевой прокуратуре считают, что авария могла произойти из-за отказа аварийной системы.