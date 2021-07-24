В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска

Позднее полицейский умер от полученных ранений в реанимации. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийство было запланированным и произошло возле дома жертвы. Полиция ищет двоих подозреваемых.