В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска
Минувшей ночью в Ставрополе неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска городского ОП № 4 УМВД России, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы», — говорится в сообщении.
Позднее полицейский умер от полученных ранений в реанимации. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийство было запланированным и произошло возле дома жертвы. Полиция ищет двоих подозреваемых.