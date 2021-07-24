Всероссийскую перепись населения могут перенести на две недели
Всероссийская перепись населения может пройти в период с 15 октября по 14 ноября, а не с 1 по 31 октября, такое решение обсуждали на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи, сообщила пресс-служба Росстата, передает ТАСС.
«На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг», — говорится в сообщении.
В Росстате отметили, что для организации переписи будут задействованы ресурсы, использующиеся в организации единого дня голосования 19 сентября, однако потребуется время на настройку инфраструктуры и переключение команды на новую масштабную задачу. Кроме того, волонтеры и сотрудники, участвующие в переписи населения, также принимают участие и в подготовке к выборам, и им также будет необходим отдых.
Перепись должна была пройти в октябре 2020 г. Однако в апреле 2020 г. Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год в связи с распространением коронавируса. В феврале 2021 г. правительство решило еще раз перенести сроки основного этапа переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 г. Позднее президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков проведения переписи на октябрь, чтобы время ее проведения не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.