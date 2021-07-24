Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на две недели

Ведомости

Всероссийская перепись населения может пройти в период с 15 октября по 14 ноября, а не с 1 по 31 октября, такое решение обсуждали на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи, сообщила пресс-служба Росстата, передает ТАСС.

«На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

В Росстате отметили, что для организации переписи будут задействованы ресурсы, использующиеся в организации единого дня голосования 19 сентября, однако потребуется время на настройку инфраструктуры и переключение команды на новую масштабную задачу. Кроме того, волонтеры и сотрудники, участвующие в переписи населения, также принимают участие и в подготовке к выборам, и им также будет необходим отдых.

Перепись должна была пройти в октябре 2020 г. Однако в апреле 2020 г. Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год в связи с распространением коронавируса. В феврале 2021 г. правительство решило еще раз перенести сроки основного этапа переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 г. Позднее президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков проведения переписи на октябрь, чтобы время ее проведения не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных