Путин осмотрел военные корабли на Кронштадтском рейде перед парадом

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге приурочен ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России. В нем примут участие более 50 кораблей, среди которых судна из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4000 военнослужащих.