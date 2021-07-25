Путин осмотрел военные корабли на Кронштадтском рейде перед парадом
Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт для осмотра военных кораблей перед началом Главного военно-морского парада, сообщает ТАСС.
Верховный главнокомандующий обошел на катере парадную линию судов, всего в параде в Кронштадте примут участие 12 кораблей и четыре подлодки. Позднее Путин примет парад в акватории Невы.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге приурочен ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России. В нем примут участие более 50 кораблей, среди которых судна из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4000 военнослужащих.