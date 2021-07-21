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Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Ведомости

Главный военно-морской парад, проведение которого запланировано на 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, пройдет без зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу — главного государственного санитарного врача по городу Наталью Башкетову.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля этого года <…> присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова. При этом парад будет транслироваться по телевидению, отметила она.

По словам Башкетовой, показатели заболеваемости в Петербурге остаются на высоком уровне, ежедневно заболевают около 2 тыс. человек. Часть из них переносит болезнь в тяжелой форме.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 25 июля. В нем примут участие более 50 кораблей, среди которых судна из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4 тыс. военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных