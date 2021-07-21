Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад, проведение которого запланировано на 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, пройдет без зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу — главного государственного санитарного врача по городу Наталью Башкетову.
«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля этого года <…> присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова. При этом парад будет транслироваться по телевидению, отметила она.
По словам Башкетовой, показатели заболеваемости в Петербурге остаются на высоком уровне, ежедневно заболевают около 2 тыс. человек. Часть из них переносит болезнь в тяжелой форме.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 25 июля. В нем примут участие более 50 кораблей, среди которых судна из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4 тыс. военнослужащих.