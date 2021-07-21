Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля этого года <…> присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова. При этом парад будет транслироваться по телевидению, отметила она.