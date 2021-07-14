Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

При этом уровень современности стратегических ядерных сил составляет 83%, отметил министр. По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах и отношение к армии. «Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – подчеркнул Шойгу.