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Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Ведомости

Российская армия имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники в мире, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол».

«Сегодня все – кто со злостью, кто с одобрением – понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», – сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

При этом уровень современности стратегических ядерных сил составляет 83%, отметил министр. По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах и отношение к армии. «Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – подчеркнул Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. Стране нельзя стоять на месте в сфере военных технологий, так как скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах «необычайно высока», объяснил он.

Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря 2020 г. составляла более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%, в ядерных силах – 86%, к 2021 г. он должен составить 88,3%, рассказал Путин.

Ранее по теме: Шойгу анонсировал создание в России новых воинских частей для противостояния НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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