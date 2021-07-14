Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
Российская армия имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники в мире, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол».
«Сегодня все – кто со злостью, кто с одобрением – понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», – сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.
При этом уровень современности стратегических ядерных сил составляет 83%, отметил министр. По его словам, за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах и отношение к армии. «Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – подчеркнул Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории обладает передовыми видами вооружения, которые превосходят оснащение вооруженных сил всех других стран. Стране нельзя стоять на месте в сфере военных технологий, так как скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах «необычайно высока», объяснил он.
Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря 2020 г. составляла более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%, в ядерных силах – 86%, к 2021 г. он должен составить 88,3%, рассказал Путин.