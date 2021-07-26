Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Законопроект о запрете продажи животных на рынках внесли в Госдуму

Ведомости

Законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах внесен в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, председателя комитета думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки», — сказал Бурматов. Депутат предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, в частности установить требования к местам продажи животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам.

В настоящий момент в законе такие требования не прописаны, поэтому животные содержатся в зоомагазинах и на птичьих рынках «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода», объяснил ранее Бурматов. Кроме того, они лишены нормального питания, возможности выгула и общения. Новые изменения помогут исключить жестокое обращение с животными, полагает он.

Ранее законопроект поддержала правительственная комиссия правительства по законопроектной деятельности. Однако, так как новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, которые регулируют несколько федеральных органов исполнительной власти, необходимо дополнительно проработать предложение во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики, следует из отзыва кабмина.

Ранее по теме: Правительство поддержало законопроект о запрете продажи животных на рынках

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных