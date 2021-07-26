Законопроект о запрете продажи животных на рынках внесли в Госдуму

В настоящий момент в законе такие требования не прописаны, поэтому животные содержатся в зоомагазинах и на птичьих рынках «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода», объяснил ранее Бурматов. Кроме того, они лишены нормального питания, возможности выгула и общения. Новые изменения помогут исключить жестокое обращение с животными, полагает он.