Законопроект о запрете продажи животных на рынках внесли в Госдуму
Законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах внесен в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, председателя комитета думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
«Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки», — сказал Бурматов. Депутат предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, в частности установить требования к местам продажи животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам.
В настоящий момент в законе такие требования не прописаны, поэтому животные содержатся в зоомагазинах и на птичьих рынках «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода», объяснил ранее Бурматов. Кроме того, они лишены нормального питания, возможности выгула и общения. Новые изменения помогут исключить жестокое обращение с животными, полагает он.
Ранее законопроект поддержала правительственная комиссия правительства по законопроектной деятельности. Однако, так как новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, которые регулируют несколько федеральных органов исполнительной власти, необходимо дополнительно проработать предложение во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики, следует из отзыва кабмина.