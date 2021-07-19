Правительство поддержало законопроект о запрете продажи животных на рынках

Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, в частности, установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Предполагается, что такие требования будет устанавливать уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.