Правительство поддержало законопроект о запрете продажи животных на рынках
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства, имеющийся в распоряжении агентства.
«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве.
Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, в частности, установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Предполагается, что такие требования будет устанавливать уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.
Как пояснил автор законопроекта, в законе сегодня не прописаны требования к местам продажи животных, поэтому в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода». Кроме того, они лишены нормального питания, возможности выгула и общения. Новые изменения помогут исключить жестокое обращение с животными, считает Бурматов.
По мнению правительства, новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, регулируют которые несколько федеральных органов исполнительной власти. Поэтому в кабмине предлагают дополнительно проработать предложение во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики. Также, согласно отзыву, необходимо привести используемую в законопроекте терминологию в соответствие с действующим законодательством России.