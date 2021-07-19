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Правительство поддержало законопроект о запрете продажи животных на рынках

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства, имеющийся в распоряжении агентства.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве.

Автором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, в частности, установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Предполагается, что такие требования будет устанавливать уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.

Как пояснил автор законопроекта, в законе сегодня не прописаны требования к местам продажи животных, поэтому в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода». Кроме того, они лишены нормального питания, возможности выгула и общения. Новые изменения помогут исключить жестокое обращение с животными, считает Бурматов.

По мнению правительства, новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, регулируют которые несколько федеральных органов исполнительной власти. Поэтому в кабмине предлагают дополнительно проработать предложение во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики. Также, согласно отзыву, необходимо привести используемую в законопроекте терминологию в соответствие с действующим законодательством России.

Ранее по теме: В Госдуму внесен законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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