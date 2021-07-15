В Госдуму внесен законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщается на официальном сайте Госдумы.
Авторами инициативы выступили председатели комитетов по государственному строительству и законодательству и по экологии и охране окружающей среды Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) тремя статьями.
Статья 8.50 предусматривает денежное взыскание за несоблюдение требований к содержанию животных. Нарушение общих правил повлечет штраф на сумму от 1500 до 3000 руб. для граждан, от 5000 до 15 000 руб. для должностных лиц и от 15 000 до 30 000 руб. для компаний.
За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния физических лиц предлагается наказывать на сумму от 5000 до 15 000 руб., должностных — от 15 000 до 30 000 руб., компании — от 50 000 до 100 000 руб.
Аналогичный размер взыскания предусмотрен для граждан за владение и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Однако для двух других категорий лиц суммы составят от 30 000 до 50 000 руб. и от 100 000 до 150 000 руб. соответственно.
Вторая статья, 8.51, касается несоблюдения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Сюда относятся в том числе цирки и зоопарки. Штрафы для физических лиц в целом будут составлять от 3000 до 15 000 руб., должностных лиц — от 10 000 до 50 000 руб., компаний — от 50 000 до 200 000 руб.
Последняя из трех статей, 8.52, предусматривает наказание за несоблюдение требований по обращению с бездомными животными. Это касается также проживающих в приютах. Для граждан сумма штрафа может составить от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 5000 до 15 000 руб., для компаний — от 15 000 до 50 000 руб.
«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными», — заявил Крашенинников.
3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны. Они закрепляют, в частности, за правительством обязанность по осуществлению мер, направленных на «сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».