Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Авторами инициативы выступили председатели комитетов по государственному строительству и законодательству и по экологии и охране окружающей среды Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) тремя статьями.

Статья 8.50 предусматривает денежное взыскание за несоблюдение требований к содержанию животных. Нарушение общих правил повлечет штраф на сумму от 1500 до 3000 руб. для граждан, от 5000 до 15 000 руб. для должностных лиц и от 15 000 до 30 000 руб. для компаний.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния физических лиц предлагается наказывать на сумму от 5000 до 15 000 руб., должностных — от 15 000 до 30 000 руб., компании — от 50 000 до 100 000 руб.

Аналогичный размер взыскания предусмотрен для граждан за владение и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Однако для двух других категорий лиц суммы составят от 30 000 до 50 000 руб. и от 100 000 до 150 000 руб. соответственно.

Вторая статья, 8.51, касается несоблюдения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Сюда относятся в том числе цирки и зоопарки. Штрафы для физических лиц в целом будут составлять от 3000 до 15 000 руб., должностных лиц — от 10 000 до 50 000 руб., компаний — от 50 000 до 200 000 руб.

Последняя из трех статей, 8.52, предусматривает наказание за несоблюдение требований по обращению с бездомными животными. Это касается также проживающих в приютах. Для граждан сумма штрафа может составить от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 5000 до 15 000 руб., для компаний — от 15 000 до 50 000 руб.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными», — заявил Крашенинников.

3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны. Они закрепляют, в частности, за правительством обязанность по осуществлению мер, направленных на «сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Ранее по теме: Минприроды предложило запретить заводить диких животных в квартирах и домах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных