В Госдуму внесен законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

Последняя из трех статей, 8.52, предусматривает наказание за несоблюдение требований по обращению с бездомными животными. Это касается также проживающих в приютах. Для граждан сумма штрафа может составить от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 5000 до 15 000 руб., для компаний — от 15 000 до 50 000 руб.