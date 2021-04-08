Минприроды предложило запретить заводить диких животных в квартирах и домах
Минприроды подготовило законопроект, которым предлагается запретить заводить диких животных в квартирах и жилых домах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.
«После принятия законопроекта всем, кто содержит и использует диких животных в неволе, придется строго следить за соблюдением соответствующих требований, а желающим завести дикого зверя — обратить пристальное внимание на вновь введенные положения закона»,— пояснили в ведомстве.
Содержать диких животных смогут только для лечения, реабилитации, а также в учебных, научных и культурно-просветительских целях лишь приюты, питомники, научные организации и «иные юридические лица и индивидуальные предприниматели».
«Многие считают, если дикое животное находится на содержании у человека, оно становится домашним»,— приводит слова главы Минприроды Александра Козлова пресс-служба ведомства. «Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия», — отметил Козлов.
В 2018 г. в России был принят закон об ответственности за жестокое обращение с животными. В законе содержится запрет на содержание в домашних условиях диких зверей, а также требование убирать продукты жизнедеятельности собак во время их выгула. В документе прописаны меры защиты животных, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.
До принятия закона максимально возможное наказание за жестокое обращение с животными было два года тюрьмы, теперь этот срок составляет от трех до пяти лет. Также в зависимости от тяжести правонарушения возможно наказание в виде исправительных работ до двух лет или принудительных работ до пяти лет, а также штрафа на сумму от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет.