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Минприроды предложило запретить заводить диких животных в квартирах и домах

Ведомости

Минприроды подготовило законопроект, которым предлагается запретить заводить диких животных в квартирах и жилых домах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. 

 «После принятия законопроекта всем, кто содержит и использует диких животных в неволе, придется строго следить за соблюдением соответствующих требований, а желающим завести дикого зверя — обратить пристальное внимание на вновь введенные положения закона»,— пояснили в ведомстве. 

Содержать диких животных смогут только для лечения, реабилитации, а также в учебных, научных и культурно-просветительских целях лишь приюты, питомники, научные организации и «иные юридические лица и индивидуальные предприниматели».

«Многие считают, если дикое животное находится на содержании у человека, оно становится домашним»,— приводит слова главы Минприроды Александра Козлова пресс-служба ведомства. «Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия», — отметил Козлов. 

В 2018 г. в России был принят закон об ответственности за жестокое обращение с животными.  В законе содержится запрет на содержание в домашних условиях диких зверей, а также требование убирать продукты жизнедеятельности собак во время их выгула. В документе прописаны меры защиты животных, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

До принятия закона максимально возможное наказание за жестокое обращение с животными было два года тюрьмы, теперь этот срок составляет от трех до пяти лет. Также в зависимости от тяжести правонарушения возможно наказание в виде исправительных работ до двух лет или принудительных работ до пяти лет, а также штрафа на сумму от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных