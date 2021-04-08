Минприроды предложило запретить заводить диких животных в квартирах и домах

До принятия закона максимально возможное наказание за жестокое обращение с животными было два года тюрьмы, теперь этот срок составляет от трех до пяти лет. Также в зависимости от тяжести правонарушения возможно наказание в виде исправительных работ до двух лет или принудительных работ до пяти лет, а также штрафа на сумму от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет.