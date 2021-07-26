Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала ВМФ

Ведомости

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства из-за обнаружения в одном из домов на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге тел мужчины и женщины с колото-резаными ранами, сообщил СК.

Источники «Фонтанки» и «РИА Новости» ранее указывали, что погибшие — супруга и сын бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота, адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, причастного к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что 24 июля в квартире по адресу улица Бутлерова,8, были найдены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Полиция обнаружила тела после звонка дочери адмирала, которая живет в Мурманске. Она сообщила, что соседи жалуются на неприятный запах из квартиры, и попросила полицейских проверить ее. Информацию об убийстве семьи адмирала подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным источников СМИ, сам адмирал погиб в середине июля этого года: его сбил грузовой поезд в Калининском районе города. «Фонтанка» утверждает, что убийство совершил Лобанов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных