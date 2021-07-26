СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала ВМФ

Ранее «Фонтанка» сообщила, что 24 июля в квартире по адресу улица Бутлерова,8, были найдены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Полиция обнаружила тела после звонка дочери адмирала, которая живет в Мурманске. Она сообщила, что соседи жалуются на неприятный запах из квартиры, и попросила полицейских проверить ее. Информацию об убийстве семьи адмирала подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным источников СМИ, сам адмирал погиб в середине июля этого года: его сбил грузовой поезд в Калининском районе города. «Фонтанка» утверждает, что убийство совершил Лобанов.