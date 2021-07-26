СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала ВМФ
Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства из-за обнаружения в одном из домов на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге тел мужчины и женщины с колото-резаными ранами, сообщил СК.
Источники «Фонтанки» и «РИА Новости» ранее указывали, что погибшие — супруга и сын бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота, адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, причастного к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что 24 июля в квартире по адресу улица Бутлерова,8, были найдены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Полиция обнаружила тела после звонка дочери адмирала, которая живет в Мурманске. Она сообщила, что соседи жалуются на неприятный запах из квартиры, и попросила полицейских проверить ее. Информацию об убийстве семьи адмирала подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным источников СМИ, сам адмирал погиб в середине июля этого года: его сбил грузовой поезд в Калининском районе города. «Фонтанка» утверждает, что убийство совершил Лобанов.