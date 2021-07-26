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Детей-инвалидов будут обслуживать в кафе и магазинах вне очереди

Ведомости

Детей-инвалидов и их сопровождающих будут обслуживать вне очереди в магазинах, кафе, учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» <...> изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Обслуживание вне очереди также должно будет осуществляться на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население. Кроме того, дети-инвалиды и их сопровождающие получат право внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. В настоящий момент данные права закреплены за инвалидами I и II групп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных