Детей-инвалидов будут обслуживать в кафе и магазинах вне очереди
Детей-инвалидов и их сопровождающих будут обслуживать вне очереди в магазинах, кафе, учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Внести в указ президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» <...> изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обслуживание вне очереди также должно будет осуществляться на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население. Кроме того, дети-инвалиды и их сопровождающие получат право внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. В настоящий момент данные права закреплены за инвалидами I и II групп.