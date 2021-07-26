Детей-инвалидов будут обслуживать в кафе и магазинах вне очереди

Обслуживание вне очереди также должно будет осуществляться на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население. Кроме того, дети-инвалиды и их сопровождающие получат право внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. В настоящий момент данные права закреплены за инвалидами I и II групп.