Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной
Президент России Владимир Путин, обращаясь к представителям социальных организаций по видеосвязи, поставил задачу сделать систему социальной защиты в страны более современной и адресной.
«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты», — приводит ТАСС слова Путина.
Президент пояснил, что нужно «так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе». По его словам, в России есть очень ценный ресурс, «лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу, уже используются в регионах, муниципалитетах, в работе некоммерческого сектора».
«Такой опыт нужно, безусловно, обобщать и распространять по всей стране», — добавил глава государства, указав, что это позволит более эффективно помогать семьям, которые оказались в трудной ситуации, а также укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов.