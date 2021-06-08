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Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной

Ведомости

Президент России Владимир Путин, обращаясь к представителям социальных организаций по видеосвязи, поставил задачу сделать систему социальной защиты в страны более современной и адресной.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент пояснил, что нужно «так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе». По его словам, в России есть очень ценный ресурс, «лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу, уже используются в регионах, муниципалитетах, в работе некоммерческого сектора».

«Такой опыт нужно, безусловно, обобщать и распространять по всей стране», — добавил глава государства, указав, что это позволит более эффективно помогать семьям, которые оказались в трудной ситуации, а также укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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