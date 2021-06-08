Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной и адресной

Президент пояснил, что нужно «так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе». По его словам, в России есть очень ценный ресурс, «лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу, уже используются в регионах, муниципалитетах, в работе некоммерческого сектора».