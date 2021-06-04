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Экономика

Путин заявил о возвращении мировой экономики к нормальной жизни

Ведомости

Глобальная экономика возвращается к нормальной жизни, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — сказал Путин.

По словам главы государства, рост глобального ВВП, согласно ожиданиям, будет максимальным с 70-х годов прошлого века.

«Здесь конечно же сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всем мире. Причем практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно», — добавил он.

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Ключевую роль в процессе восстановления экономики играет бюджетная политика, отметил российский лидер. При этом, по словам Путина, восстановление мировой экономики происходит неравномерно из-за разных возможностей государств мира.

«Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. Это порождает серьезные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности», — подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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