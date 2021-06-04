Путин заявил о возвращении мировой экономики к нормальной жизни
Глобальная экономика возвращается к нормальной жизни, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — сказал Путин.
По словам главы государства, рост глобального ВВП, согласно ожиданиям, будет максимальным с 70-х годов прошлого века.
«Здесь конечно же сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всем мире. Причем практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно», — добавил он.
Ключевую роль в процессе восстановления экономики играет бюджетная политика, отметил российский лидер. При этом, по словам Путина, восстановление мировой экономики происходит неравномерно из-за разных возможностей государств мира.
«Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. Это порождает серьезные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности», — подчеркнул президент.