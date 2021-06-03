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Бизнес

ВЭБ планирует выделить 1 трлн руб. на проекты в сфере технологий и городской среды

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ рассчитывает за три-четыре года направить около 1 трлн руб. на проекты, связанные с высокими технологиями и современной городской средой, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В этой повестке деньги нужны, мы их будем предоставлять. Мы посмотрели, что мы дополнительно можем к своему портфелю по большим проектам приблизительно в три-четыре года аллокировать где-то 1 трлн руб. для того, чтобы в совокупности с коммерческими банками, с нашим мультипликатором 4 трлн дать в экономику под конкретные проекты», — сказал Шувалов.

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Он отметил, что ВЭБ.РФ совместно с предпринимателями финансирует проекты, связанные с водоснабжением и водоотведением, городским транспортом, современным жильем. «Это все проекты, которые для нас являются экономически обоснованными, конечно же, вернут заемный капитал по тем проектам, по которым необходим государственный грант. Работаем и с федеральным правительством, и с региональными властями для того, чтобы грант этот обеспечить», — рассказал Шувалов.

Ранее Шувалов представил презентацию, согласно которой объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ к концу 2021 г. достигнет 3 трлн руб. ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту, объяснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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