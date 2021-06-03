ВЭБ планирует выделить 1 трлн руб. на проекты в сфере технологий и городской среды

Он отметил, что ВЭБ.РФ совместно с предпринимателями финансирует проекты, связанные с водоснабжением и водоотведением, городским транспортом, современным жильем. «Это все проекты, которые для нас являются экономически обоснованными, конечно же, вернут заемный капитал по тем проектам, по которым необходим государственный грант. Работаем и с федеральным правительством, и с региональными властями для того, чтобы грант этот обеспечить», — рассказал Шувалов.