ВЭБ планирует выделить 1 трлн руб. на проекты в сфере технологий и городской среды
«В этой повестке деньги нужны, мы их будем предоставлять. Мы посмотрели, что мы дополнительно можем к своему портфелю по большим проектам приблизительно в три-четыре года аллокировать где-то 1 трлн руб. для того, чтобы в совокупности с коммерческими банками, с нашим мультипликатором 4 трлн дать в экономику под конкретные проекты», — сказал Шувалов.
Он отметил, что ВЭБ.РФ совместно с предпринимателями финансирует проекты, связанные с водоснабжением и водоотведением, городским транспортом, современным жильем. «Это все проекты, которые для нас являются экономически обоснованными, конечно же, вернут заемный капитал по тем проектам, по которым необходим государственный грант. Работаем и с федеральным правительством, и с региональными властями для того, чтобы грант этот обеспечить», — рассказал Шувалов.
Ранее Шувалов представил презентацию, согласно которой объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ к концу 2021 г. достигнет 3 трлн руб. ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту, объяснил он.