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ВЭБ и ВТБ профинансируют проект «Русской платины» в Красноярском крае

Ведомости

ВЭБ.РФ, ВТБ и компания «Русская Платина» подписали меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения в Красноярском крае, одного из крупнейших в мире месторождений платины, меди и никеля. Церемония состоялась на полях ПМЭФ-2021, в ней принял участие по видеосвязи и президент России Владимир Путин.

Документ подписали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент «Русской Платины» Муса Бажаев. Для организации сделки планируется задействовать механизм Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

В рамках проекта предполагается строительство горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения, которое сможет перерабатывать 7 млн тонн руды в год, сообщили в пресс-службе ВЭБа, добавив, что объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта превышает 190 млрд рублей. По оценке Путина, совокупные инвестиции в этот проект составят порядка 570 млрд рублей.

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Комментируя подписание документа, Шувалов заметил, что на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, а ВЭБ.РФ готов предоставить дополнительный транш, который может быть направлен на покрытие увеличения бюджета проекта в ходе его реализации, а также на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта.

По оценке Костина, реализация проекта поспособствует развитию Арктической зоны России и укреплению потенциала страны по части экспорта металлов платиновой группы. Бажаев, в свою очередь, заметил, что помимо освоения Черногорского месторождения «Русская платина» планирует и разработку запасов южной части месторождения Норильск-1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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