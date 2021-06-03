ВЭБ и ВТБ профинансируют проект «Русской платины» в Красноярском крае

Комментируя подписание документа, Шувалов заметил, что на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, а ВЭБ.РФ готов предоставить дополнительный транш, который может быть направлен на покрытие увеличения бюджета проекта в ходе его реализации, а также на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта.