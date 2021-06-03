ВЭБ и ВТБ профинансируют проект «Русской платины» в Красноярском крае
ВЭБ.РФ, ВТБ и компания «Русская Платина» подписали меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения в Красноярском крае, одного из крупнейших в мире месторождений платины, меди и никеля. Церемония состоялась на полях ПМЭФ-2021, в ней принял участие по видеосвязи и президент России Владимир Путин.
В рамках проекта предполагается строительство горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения, которое сможет перерабатывать 7 млн тонн руды в год, сообщили в пресс-службе ВЭБа, добавив, что объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта превышает 190 млрд рублей. По оценке Путина, совокупные инвестиции в этот проект составят порядка 570 млрд рублей.
Комментируя подписание документа, Шувалов заметил, что на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, а ВЭБ.РФ готов предоставить дополнительный транш, который может быть направлен на покрытие увеличения бюджета проекта в ходе его реализации, а также на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта.
По оценке Костина, реализация проекта поспособствует развитию Арктической зоны России и укреплению потенциала страны по части экспорта металлов платиновой группы. Бажаев, в свою очередь, заметил, что помимо освоения Черногорского месторождения «Русская платина» планирует и разработку запасов южной части месторождения Норильск-1.