Портфель проектов ВЭБ.РФ к концу года достигнет 3 трлн рублей
Доля активов ВЭБа в российском ВВП составляет 3%, сказано в презентации.
ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту, заявил Шувалов в ходе сессии. Таких проектов совсем немного, отметил он.
«Основной наш портфель и основная наша активность доступны для совместного кредитования с коммерческими банками. Нам за это время удалось построить партнерство со «Сбером», ВТБ, Газпромбанком, сейчас к нам присоединяется банк «Открытие». Мы уже научились помогать друг другу, и хотим, чтобы сила наших партнеров передавалась нам, и мы передавали ее обратно», — сказал Шувалов (цитата по «РИА Новости»).
Среди новых продуктов, запущенных ВЭБом, указывается запуск «Фабрики проектного финансирования» — гарантийной поддержки предприятий во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также запуск продуктовой платформы по гарантиям и документарным операциям, сказано в презентации.