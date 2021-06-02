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Портфель проектов ВЭБ.РФ к концу года достигнет 3 трлн рублей

Ведомости

Объем обновленного портфеля проектов госкорпорации ВЭБ.РФ к концу 2021 г. достигнет 3 трлн руб. Об этом говорится в презентации ВЭБа, которую представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

Доля активов ВЭБа в российском ВВП составляет 3%, сказано в презентации.

ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту, заявил Шувалов в ходе сессии. Таких проектов совсем немного, отметил он.

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«Основной наш портфель и основная наша активность доступны для совместного кредитования с коммерческими банками. Нам за это время удалось построить партнерство со «Сбером», ВТБ, Газпромбанком, сейчас к нам присоединяется банк «Открытие». Мы уже научились помогать друг другу, и хотим, чтобы сила наших партнеров передавалась нам, и мы передавали ее обратно», — сказал Шувалов (цитата по «РИА Новости»).

Среди новых продуктов, запущенных ВЭБом, указывается запуск «Фабрики проектного финансирования» — гарантийной поддержки предприятий во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также запуск продуктовой платформы по гарантиям и документарным операциям, сказано в презентации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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