Портфель проектов ВЭБ.РФ к концу года достигнет 3 трлн рублей

«Основной наш портфель и основная наша активность доступны для совместного кредитования с коммерческими банками. Нам за это время удалось построить партнерство со «Сбером», ВТБ, Газпромбанком, сейчас к нам присоединяется банк «Открытие». Мы уже научились помогать друг другу, и хотим, чтобы сила наших партнеров передавалась нам, и мы передавали ее обратно», — сказал Шувалов (цитата по «РИА Новости»).