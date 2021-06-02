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Белоусов рассказал о сложностях получателей субсидий с налоговиками

Ведомости

Процесс «обеления» частного бизнеса через цифровизацию иногда дает обратный эффект, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он привел в пример следствие запуска реестра получателей государственной поддержки. По его словам, как только какая-либо компания отражалась в этом реестре, к ней приезжали сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) с проверками, и, как правило, начисляли штрафы из-за выявленных нарушений.

«Вот классический пример опрозрачивания (компаний — прим. ред.) и последствия этого опрозрачивания. Федеральная налоговая служба сделала отличную вещь, которая здорово опрозрачивает малый бизнес по определению. Называется он реестр получателей государственной поддержки. Так сложилось, что они (ФНС — прим. ред.) презентовали его реестр на день чекиста — 20 декабря. Я сейчас понимаю, что это не случайно. Как он стал работать? Кто пришел первым? Кто стал бенефициаром? — Да понятно кто — налоговый инспектор, который узнал, что компания намерена или уже получила эту самую субсидию», — сказал Белоусов.

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По его словам, налоговые органы приезжали с проверками к таким компаниям и, как правило, находили нарушения, за которые компании были оштрафованы.

«Инспектор спрашивает его: "ты подоходный налог заплатил, а налог на субсидию платил?" Тот говорит, что и не знал. Ну инспектор ему штрафы и какие-то санкции. Поэтому от нас (от господдержки — прим. ред.) компании стали бегать», — рассказал Белоусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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