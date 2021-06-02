Белоусов рассказал о сложностях получателей субсидий с налоговиками

«Вот классический пример опрозрачивания (компаний — прим. ред.) и последствия этого опрозрачивания. Федеральная налоговая служба сделала отличную вещь, которая здорово опрозрачивает малый бизнес по определению. Называется он реестр получателей государственной поддержки. Так сложилось, что они (ФНС — прим. ред.) презентовали его реестр на день чекиста — 20 декабря. Я сейчас понимаю, что это не случайно. Как он стал работать? Кто пришел первым? Кто стал бенефициаром? — Да понятно кто — налоговый инспектор, который узнал, что компания намерена или уже получила эту самую субсидию», — сказал Белоусов.