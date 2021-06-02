Белоусов рассказал о сложностях получателей субсидий с налоговиками
Процесс «обеления» частного бизнеса через цифровизацию иногда дает обратный эффект, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он привел в пример следствие запуска реестра получателей государственной поддержки. По его словам, как только какая-либо компания отражалась в этом реестре, к ней приезжали сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) с проверками, и, как правило, начисляли штрафы из-за выявленных нарушений.
«Вот классический пример опрозрачивания (компаний — прим. ред.) и последствия этого опрозрачивания. Федеральная налоговая служба сделала отличную вещь, которая здорово опрозрачивает малый бизнес по определению. Называется он реестр получателей государственной поддержки. Так сложилось, что они (ФНС — прим. ред.) презентовали его реестр на день чекиста — 20 декабря. Я сейчас понимаю, что это не случайно. Как он стал работать? Кто пришел первым? Кто стал бенефициаром? — Да понятно кто — налоговый инспектор, который узнал, что компания намерена или уже получила эту самую субсидию», — сказал Белоусов.
По его словам, налоговые органы приезжали с проверками к таким компаниям и, как правило, находили нарушения, за которые компании были оштрафованы.
«Инспектор спрашивает его: "ты подоходный налог заплатил, а налог на субсидию платил?" Тот говорит, что и не знал. Ну инспектор ему штрафы и какие-то санкции. Поэтому от нас (от господдержки — прим. ред.) компании стали бегать», — рассказал Белоусов.