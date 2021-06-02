Российский бизнес за 1,5 года подал более 2 тыс. жалоб на давление силовиков

С момента запуска платформы «Забизнес.рф» в ноябре 2019 г. для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов, было подано более 2 тыс. таких жалоб. Об этом рассказала в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор платформы Элина Сидоренко. По ее словам, чаще всего с давлением правоохранительных органов сталкивается бизнес, задействованный в оптово-рыночной торговле, строительстве и перевозках.