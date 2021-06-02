Российский бизнес за 1,5 года подал более 2 тыс. жалоб на давление силовиков
С момента запуска платформы «Забизнес.рф» в ноябре 2019 г. для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов, было подано более 2 тыс. таких жалоб. Об этом рассказала в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор платформы Элина Сидоренко. По ее словам, чаще всего с давлением правоохранительных органов сталкивается бизнес, задействованный в оптово-рыночной торговле, строительстве и перевозках.
«Когда бизнес заболел, а заболел он от контрольно-надзорной деятельности, вот его терминальная стадия болезни — это силовое давление со стороны правоохранительных органов. За полтора года существования платформы мы получили 2021 такое обращение. Больше всего факторов силового давления на сегодня мы регистрируем в торговле, оптово-рыночной, на втором месте строительство, на третьем — транспорт», — рассказала Сидоренко.
По ее словам, силовое давление на бизнес возникает там, где есть неточности законодательного регулирования контрольно-надзорной деятельности.
«Где больше всего барьеров, там больше и силового давления. Предложения должны делаться в части снижения силового давления», -отметила Сидоренко.
Она добавила, что бизнесмены часто оспаривают сам факт возбуждения уголовного дела, в результате чего приходится проверять основания для открытия дела.
Платформа «Забизнес.РФ» была создана по поручению президента России Владимира Путина. Идея платформы состоит в том, чтобы с помощью нее предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу. Платформу создало Агентство стратегических инициатив вместе с четверкой бизнес-сообществ (РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «Опора России»).
Жалобы и обращения рассматриваются не теми правоохранительными органами, на которые жалобы подаются, а их центральными аппаратами, объяснял президент РСПП Александр Шохин, запуская платформу. Срок обработки и предоставления ответа на обращение не должен превышать 30 дней.