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Бизнес

Российский бизнес за 1,5 года подал более 2 тыс. жалоб на давление силовиков

Ведомости

С момента запуска платформы «Забизнес.рф» в ноябре 2019 г. для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов, было подано более 2 тыс. таких жалоб. Об этом рассказала в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор платформы Элина Сидоренко. По ее словам, чаще всего с давлением правоохранительных органов сталкивается бизнес, задействованный в оптово-рыночной торговле, строительстве и перевозках.

«Когда бизнес заболел, а заболел он от контрольно-надзорной деятельности, вот его терминальная стадия болезни — это силовое давление со стороны правоохранительных органов. За полтора года существования платформы мы получили 2021 такое обращение. Больше всего факторов силового давления на сегодня мы регистрируем в торговле, оптово-рыночной, на втором месте строительство, на третьем — транспорт», — рассказала Сидоренко.

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По ее словам, силовое давление на бизнес возникает там, где есть неточности законодательного регулирования контрольно-надзорной деятельности.

«Где больше всего барьеров, там больше и силового давления. Предложения должны делаться в части снижения силового давления», -отметила Сидоренко.

Она добавила, что бизнесмены часто оспаривают сам факт возбуждения уголовного дела, в результате чего приходится проверять основания для открытия дела.

Платформа «Забизнес.РФ» была создана по поручению президента России Владимира Путина. Идея платформы состоит в том, чтобы с помощью нее предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу. Платформу создало Агентство стратегических инициатив вместе с четверкой бизнес-сообществ (РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «Опора России»).

Жалобы и обращения рассматриваются не теми правоохранительными органами, на которые жалобы подаются, а их центральными аппаратами, объяснял президент РСПП Александр Шохин, запуская платформу. Срок обработки и предоставления ответа на обращение не должен превышать 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных