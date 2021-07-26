Мишустин освободил от должности замглавы ФАС

Из информации на сайте ФАС следует, что Доценко занимал свой пост с 2012 г. В целом он работал в ведомстве с 2004 г. Сначала чиновник возглавил управление информатизации, автоматизации и общественных связей ФАС, а спустя три года был назначен начальником административного управления.