Сбер рассказал о новом способе мошенничества через мессенджеры
«Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — рассказали в Сбере.
Желающим принять участие в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, затем сайт выдает размер приза – от $10 до $5000. После этого жертва переходит в чат с «администратором», в котором бот сообщает ему, что он якобы попал в топ-100 пользователей программы и может получить еще пять денежных призов. Итоговая сумма доходит до нескольких тысяч долларов.
После мошенники сообщают, что российские законы запрещают переводы между резидентами в валюте, поэтому деньги нужно конвертировать в рубли. За конвертацию жертве необходимо заплатить комиссию в несколько сотен рублей. Для ее «оплаты» нужно ввести номер карты, имя владельца, срок действия и код с оборотной стороны, затем подтвердить операцию кодом из смс. Так мошенники получают возможность похитить все деньги с карты жертвы.