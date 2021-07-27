Сбер рассказал о новом способе мошенничества через мессенджеры

После мошенники сообщают, что российские законы запрещают переводы между резидентами в валюте, поэтому деньги нужно конвертировать в рубли. За конвертацию жертве необходимо заплатить комиссию в несколько сотен рублей. Для ее «оплаты» нужно ввести номер карты, имя владельца, срок действия и код с оборотной стороны, затем подтвердить операцию кодом из смс. Так мошенники получают возможность похитить все деньги с карты жертвы.