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Сбер рассказал о новом способе мошенничества через мессенджеры

Ведомости

Мошенники придумали схему кражи денег через якобы организованные мессенджерами розыгрыши призов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Сбербанк. Потенциальным жертвам обещают выигрыш в несколько тысяч долларов и просят заплатить небольшую комиссию за перевод валюты в рубли.

«Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — рассказали в Сбере.

Желающим принять участие в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, затем сайт выдает размер приза – от $10 до $5000. После этого жертва переходит в чат с «администратором», в котором бот сообщает ему, что он якобы попал в топ-100 пользователей программы и может получить еще пять денежных призов. Итоговая сумма доходит до нескольких тысяч долларов.

После мошенники сообщают, что российские законы запрещают переводы между резидентами в валюте, поэтому деньги нужно конвертировать в рубли. За конвертацию жертве необходимо заплатить комиссию в несколько сотен рублей. Для ее «оплаты» нужно ввести номер карты, имя владельца, срок действия и код с оборотной стороны, затем подтвердить операцию кодом из смс. Так мошенники получают возможность похитить все деньги с карты жертвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных