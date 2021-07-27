Роскомнадзор заблокировал несколько страниц сайта с текстами песен genius.com
Роскомнадзор по требованиям Роспотребнадзора и МВД внес в реестр запрещенной информации 30 страниц сайта с текстами песен genius.com, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Первым сообщило о блокировке сайта сообщество «ВКонтакте» Genius Russia.
В Роскомнадзоре пояснили, что владельцы сайта не выполнили требования об удалении «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента». Ведомство готово снять ограничения на сайте в короткие сроки после удаления запрещенной информации.
Genius.com был запущен в 2009 г. Томом Леманом, Иланом Зэхори и Махбодом Магедомом. На сайте пользователи могут публиковать аннотации и интерпретации текстов песен, новости, стихи и документы.