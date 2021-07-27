Роскомнадзор заблокировал несколько страниц сайта с текстами песен genius.com

В Роскомнадзоре пояснили, что владельцы сайта не выполнили требования об удалении «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента». Ведомство готово снять ограничения на сайте в короткие сроки после удаления запрещенной информации.