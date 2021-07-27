В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах

«Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация», — рассказал Вильфанд. По его словам, в регионах пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках.