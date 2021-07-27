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В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах

Ведомости

Также Гидрометцентр прогнозирует сильный дождь, град и усиление ветра в Приволжском федеральном округе, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Опасные погодные явления ожидаются в Челябинской области. «Там тоже и гроза, и очень сильный дождь. Крупный град и ветер до 25–27 м/с», — отметил синоптик.

«Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация», — рассказал Вильфанд. По его словам, в регионах пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках.

«Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая. На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных», — отметил Вильфанд.

Холодная погода будет на Урале, в Томской, Омской и Новосибирской областях. Жару около 28 градусов прогнозируют в Эвенкии и на Таймыре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных