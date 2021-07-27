В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
Также Гидрометцентр прогнозирует сильный дождь, град и усиление ветра в Приволжском федеральном округе, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Опасные погодные явления ожидаются в Челябинской области. «Там тоже и гроза, и очень сильный дождь. Крупный град и ветер до 25–27 м/с», — отметил синоптик.
«Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация», — рассказал Вильфанд. По его словам, в регионах пройдут сильные дожди с грозами, возможны град и подъем уровня воды в реках.
«Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура еще не было, она экстремально высокая. На всем протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных», — отметил Вильфанд.
Холодная погода будет на Урале, в Томской, Омской и Новосибирской областях. Жару около 28 градусов прогнозируют в Эвенкии и на Таймыре.