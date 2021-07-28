Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии

Президент попросил министра просвещения Сергея Кравцова пересмотреть план капитального ремонта школ. «Вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? Капитально. А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет», – подчеркнул Путин, обращаясь к Кравцову.