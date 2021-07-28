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Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым наличие в стране школ в аварийном состоянии. Об этом он сказал на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году.

«У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше 1% школ – это немного, но тем не менее это тоже недопустимо – находятся в аварийном состоянии», – сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Президент попросил министра просвещения Сергея Кравцова пересмотреть план капитального ремонта школ. «Вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? Капитально. А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет», – подчеркнул Путин, обращаясь к Кравцову.

Глава государства также отметил, что для выполнения программы по ремонту школ в установленный срок – до 2026 г. – необходимо ежегодно ремонтировать не 700 зданий, а 1400–1500.

Ранее по теме: Путин рассказал о нерешенных проблемах в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных