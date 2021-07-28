Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Президент России Владимир Путин назвал недопустимым наличие в стране школ в аварийном состоянии. Об этом он сказал на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году.
«У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше 1% школ – это немного, но тем не менее это тоже недопустимо – находятся в аварийном состоянии», – сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Президент попросил министра просвещения Сергея Кравцова пересмотреть план капитального ремонта школ. «Вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? Капитально. А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет», – подчеркнул Путин, обращаясь к Кравцову.
Глава государства также отметил, что для выполнения программы по ремонту школ в установленный срок – до 2026 г. – необходимо ежегодно ремонтировать не 700 зданий, а 1400–1500.