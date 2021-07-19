Путин рассказал о нерешенных проблемах в России
Среди реальных достижений России есть значительное число нерешенных проблем, включая бедность, низкие доходы семей и состояние первичного звена здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — цитирует «РИА Новости» Путина.
Ранее Путин на встрече лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» заявил, что российская экономика в целом преодолела последствия пандемии коронавируса.
В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности, обратив внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Он также отметил, что устойчивый характер сохраняет тенденция на снижение безработицы.