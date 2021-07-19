Путин рассказал о нерешенных проблемах в России

В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности, обратив внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Он также отметил, что устойчивый характер сохраняет тенденция на снижение безработицы.