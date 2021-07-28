Анна Кузнецова поддержала введение в России Дня отца

По мнению члена президиума «Союза отцов» Павла Склянчука, польза таких праздников хоть и неочевидна с первого взгляда, но решает важную символическую задачу в долгосрочной перспективе. Традиция «красных дней календаря», считает Склянчук, ещё с советского периода позволяет каждой социальной группе сформировать свою идентичность «я-мы». «День отца — это не очередной повод выпить, а напоминание, что мы — отцы, и нам надо заниматься воспитанием детей», — отмечает он. Третье воскресенье октября – это нейтральная дата, поясняет он: за месяц с небольшим до дня матери и после дня пожилого человека. Праздник осенью позволит проводить тематические школьные мероприятия, говорит Склянчук.