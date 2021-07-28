Анна Кузнецова поддержала введение в России Дня отца
Уполномоченный при президенте России по защите прав ребенка Анна Кузнецова поддержала введение Дня отца. Важно на государственном уровне подчеркнуть роль отцов в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей, семьи считает она: «Запрос на учреждение соответствующего государственного праздника Дня отца растет с каждым годом <...> И, если День отца станет всероссийским праздником, это, безусловно, восполнит недостаток внимания к теме отцовства». По ее словам, День отца отмечается уже в 28 субъектах федерации.
Министерство труда и социальной защиты 27 июля вынесло на общественное обсуждение проект указа президента России об учреждении в Дня отца. Его целью в проекте указа названо укрепление роли отцовства в институте семьи и воспитании детей. В случае подписания указа, День отца будут отмечать каждое третье воскресенье октября, то есть в 2021 г. уже 17 октября.
Согласно Конституции, дети являются приоритетом госполитики России, говорится в пояснительной записке к проекту, недостаточно активное участие отцов в их воспитании – одни из основных вопросов, требующих решения. Идею установления такого праздника поддерживает 62% населения, показывает исследование ВЦИОМ 2017 г., на которое ссылаются авторы документа. «По мнению 44% россиян, такие дни помогают задуматься о семейных ценностях, 39% – провести время с семьей, а 36% – поблагодарить близких за тепло и заботу», – указывают авторы инициативы.
По мнению члена президиума «Союза отцов» Павла Склянчука, польза таких праздников хоть и неочевидна с первого взгляда, но решает важную символическую задачу в долгосрочной перспективе. Традиция «красных дней календаря», считает Склянчук, ещё с советского периода позволяет каждой социальной группе сформировать свою идентичность «я-мы». «День отца — это не очередной повод выпить, а напоминание, что мы — отцы, и нам надо заниматься воспитанием детей», — отмечает он. Третье воскресенье октября – это нейтральная дата, поясняет он: за месяц с небольшим до дня матери и после дня пожилого человека. Праздник осенью позволит проводить тематические школьные мероприятия, говорит Склянчук.