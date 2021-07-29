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Минздрав Болгарии заявил о 10 000 смертей из-за ошибок властей в вакцинации

Ведомости

Власти Болгарии допустили ошибки в программе вакцинации населения, которые стоили жизней 10 000 людей, сообщила газета Trud со ссылкой на выступление министра здравоохранения страны Стойчо Кацарова в Национальном собрании.

«Болгария допустила основные ошибки в вакцинации. Среди них переговоры о вакцинах и неправильные приоритеты. Эта ошибка стоила 10 000 жизней. Приоритет пожилым был дан только в мае», — сказал министр.

Кацаров объяснил, что первая ошибка связана с тем, что власти в первую очередь вели переговоры о поставках вакцины от коронавируса AstraZeneca за счет других вакцин, которые впоследствии были одобрены. «По этой причине в начале января из-за поздней регистрации вакцины и из-за сокращения первоначального запроса (компании-разработчика вакцины) Pfizer Болгария остается с небольшим количеством вакцин», — отметил он. В январе прививки смогли сделать 30 000 человек, в феврале – 172 000. Всего около 200 000 человек сделали прививку первым компонентом.

Второй ошибкой Кацаров назвал то, что власти не уделяли первоочередное внимание уязвимым группам населения – людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями. «Это большая ошибка, потому что более 80% умерших от COVID-19 — люди старше 60 лет. Поэтому все страны, кроме Болгарии, отдали приоритет пожилым людям. Когда вы вакцинируете пожилых, вы не только уменьшаете распространение вируса, но и уменьшаете смертность», — добавил министр.

Третья ошибка, по мнению министра здравоохранения, — плохая логистика. Кацаров отметил, что наличие пробелов в работе властей понятно и нормально, однако их нужно своевременно исправлять.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Болгарии зарегистрировано 809 300 случаев заражения коронавирусом и 30 000 смертей от него. В стране действует режим чрезвычайной эпидемической ситуации, власти продлили его до конца августа. Около 10,4 млн человек сделали прививку от COVID-19, это 16,2% населения, сообщает Sofia Globe.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных