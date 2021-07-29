Минздрав Болгарии заявил о 10 000 смертей из-за ошибок властей в вакцинации

Кацаров объяснил, что первая ошибка связана с тем, что власти в первую очередь вели переговоры о поставках вакцины от коронавируса AstraZeneca за счет других вакцин, которые впоследствии были одобрены. «По этой причине в начале января из-за поздней регистрации вакцины и из-за сокращения первоначального запроса (компании-разработчика вакцины) Pfizer Болгария остается с небольшим количеством вакцин», — отметил он. В январе прививки смогли сделать 30 000 человек, в феврале – 172 000. Всего около 200 000 человек сделали прививку первым компонентом.