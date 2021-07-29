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Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей

Ведомости

Примерно у трети детей после COVID-19 могут развиться осложнения, в частности, поражение сердца, почек, эндокринных желез, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — цитирует «РИА Новости» ученого. По его словам, особенно высок риск развития этого осложнения у детей с избыточным весом.

Он уточнил, что максимальную долю заболевших составляют дети 14-17 лет, потому что они более мобильны и социально активны. При этом дети младшего возраста болеют реже из-за того, что сейчас во время летних каникул более разобщены.

5 июля в Москве стартовали клинические испытания отечественного препарата «Спутник V» на подростках 12–17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев.  Как сообщил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

Ранее по теме: Детский омбудсмен назвала преждевременным решение о вакцинации подростков от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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