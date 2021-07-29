Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
Примерно у трети детей после COVID-19 могут развиться осложнения, в частности, поражение сердца, почек, эндокринных желез, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — цитирует «РИА Новости» ученого. По его словам, особенно высок риск развития этого осложнения у детей с избыточным весом.
Он уточнил, что максимальную долю заболевших составляют дети 14-17 лет, потому что они более мобильны и социально активны. При этом дети младшего возраста болеют реже из-за того, что сейчас во время летних каникул более разобщены.
5 июля в Москве стартовали клинические испытания отечественного препарата «Спутник V» на подростках 12–17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев. Как сообщил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.