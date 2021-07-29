Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», — цитирует «РИА Новости» ученого. По его словам, особенно высок риск развития этого осложнения у детей с избыточным весом.