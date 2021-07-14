Детский омбудсмен назвала преждевременным решение о вакцинации подростков от COVID-19
Решение о начале вакцинации людей в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 до 20 сентября является преждевременным, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», — сказала она (цитата по ТАСС).
Кузнецова пояснила, что прежде чем делать подросткам прививки, нужно завершить полноценные клинические исследования. После этого вакцина для несовершеннолетних должна пройти регистрацию, и только потом ее можно будет начать применять.
Прививки подросткам будут делать с разрешения их родителей. «Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — подчеркнула омбудсмен.
Ранее сегодня директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Ранее, 5 июля, в Москве стартовали клинические испытания отечественного препарата «Спутник V» на подростках 12–17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев.