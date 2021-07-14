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Детский омбудсмен назвала преждевременным решение о вакцинации подростков от COVID-19

Ведомости

Решение о начале вакцинации людей в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 до 20 сентября является преждевременным, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», — сказала она (цитата по ТАСС).

Кузнецова пояснила, что прежде чем делать подросткам прививки, нужно завершить полноценные клинические исследования. После этого вакцина для несовершеннолетних должна пройти регистрацию, и только потом ее можно будет начать применять.

Прививки подросткам будут делать с разрешения их родителей. «Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее сегодня директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Ранее, 5 июля, в Москве стартовали клинические испытания отечественного препарата «Спутник V» на подростках 12–17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев.

Ранее по теме: Гинцбург назвал срок начала вакцинации от коронавируса подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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