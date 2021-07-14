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Гинцбург назвал срок начала вакцинации от коронавируса подростков

Ведомости

Вакцинация от коронавируса подростков должна начаться до 20 сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Алекандра Гинцбурга.

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев, 21 из них 6 июля получил первую прививку от коронавируса.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — рассказал Гинцбург об испытаниях вакцины. Он отметил, что в последнее время увеличилось количество детей с более тяжелым течением заболевания, поэтому их необходимо защитить.

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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