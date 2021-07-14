Гинцбург назвал срок начала вакцинации от коронавируса подростков
Вакцинация от коронавируса подростков должна начаться до 20 сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Алекандра Гинцбурга.
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. В исследовании примут участие 100 добровольцев, 21 из них 6 июля получил первую прививку от коронавируса.
«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — рассказал Гинцбург об испытаниях вакцины. Он отметил, что в последнее время увеличилось количество детей с более тяжелым течением заболевания, поэтому их необходимо защитить.
Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.