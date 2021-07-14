Гинцбург назвал срок начала вакцинации от коронавируса подростков

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — рассказал Гинцбург об испытаниях вакцины. Он отметил, что в последнее время увеличилось количество детей с более тяжелым течением заболевания, поэтому их необходимо защитить.