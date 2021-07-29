Консульство заявило об отсутствии планов эвакуировать россиян из-за пожара в Анталье

Дипломаты добавили, что информация о пострадавших из-за пожара россиянах не поступала. По ситуации на 29 июля власти справились с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. «По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень», — рассказали в генконсульстве.