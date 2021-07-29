Консульство заявило об отсутствии планов эвакуировать россиян из-за пожара в Анталье
Вопрос об эвакуации туристов из зоны рядом с лесными пожарами в районе города Манавгат в Турции не рассматривался, сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.
«Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался», — сообщили в генконсульстве.
Дипломаты добавили, что информация о пострадавших из-за пожара россиянах не поступала. По ситуации на 29 июля власти справились с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. «По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень», — рассказали в генконсульстве.
Природный пожар в окрестностях Манавгата начался 28 июля. По предварительным данным, его причиной стала сильная жара в регионе.