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Консульство заявило об отсутствии планов эвакуировать россиян из-за пожара в Анталье

Ведомости

Вопрос об эвакуации туристов из зоны рядом с лесными пожарами в районе города Манавгат в Турции не рассматривался, сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался», — сообщили в генконсульстве.

Дипломаты добавили, что информация о пострадавших из-за пожара россиянах не поступала. По ситуации на 29 июля власти справились с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. «По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень», — рассказали в генконсульстве.

Природный пожар в окрестностях Манавгата начался 28 июля. По предварительным данным, его причиной стала сильная жара в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных