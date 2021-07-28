Более 50 человек пострадали в результате пожара в Анталье

«Мы были вынуждены эвакуировать четыре района. Есть поврежденные дома. На данный момент пострадали 53 человека. Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии», — цитирует ТАСС министра. Он уточнил, что сейчас идет работа по локализации возгорания. Задействованы самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарных машины и 412 пожарных.