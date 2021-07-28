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Более 50 человек пострадали в результате пожара в Анталье

Ведомости

При пожаре, произошедшем в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье, пострадали не менее 53 человек, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире NTV.

«Мы были вынуждены эвакуировать четыре района. Есть поврежденные дома. На данный момент пострадали 53 человека. Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии», — цитирует ТАСС министра. Он уточнил, что сейчас идет работа по локализации возгорания. Задействованы самолет, 19 вертолетов, шесть бульдозеров, 103 пожарных машины и 412 пожарных.

По его словам, пожарные приступили к тушению огня «спустя 13 минут» после поступления информации о возгорании. В процессе реагирования произошел инцидент: перевернулась пожарная машина, в результате чего пострадал водитель.

Пожар начался одновременно в четырех местах и распространился из-за ветра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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