В Анталье тушат крупный лесной пожар
В турецкой Анталье произошел крупный лесной пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную администрацию. К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
По данным телеканала NTV, пожар начался во второй половине дня, он распространился из-за сильного ветра и продолжает наступать. На кадрах, которые показал телеканал, был виден черный дым в непосредственной близости от жилых домов.
При этом мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что опасности для туристических объектов нет, погибших и раненых тоже нет. Он также сообщил об эвакуации жителей четырех кварталов города Манавгат, где происходит пожар.