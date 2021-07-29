Шойгу поручил сократить сроки постановки на учет в военкоматах до одного дня
Министр обороны Сергей Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах по итогам ознакомления с презентацией проекта их цифровой трансформации в Московской области.
«Сокращение до 10 с 30 дней на оформление подобного рода документов – это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.
Он выразил надежду, что представленные в презентации задачи будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику. В июне Шойгу поручил привести военкоматы в России в образцовый вид и сделать их современными, «чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию». Накануне он посетил один из военкоматов Москвы с внезапной проверкой и возмутился, что там не было необходимого оборудования.
В 2019 г. глава Минобороны поручил разобраться с «бездушием и формализмом» военкоматов при работе с людьми. Формально в связи с пандемией в 2020 г. министерство переводило сотрудников военкоматов на удаленную работу. Таким образом, у россиян призывного возраста и их родителей отпала необходимость лично посещать военные комиссариаты, вся работа была переведена в онлайн.