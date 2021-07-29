Шойгу поручил сократить сроки постановки на учет в военкоматах до одного дня

Он выразил надежду, что представленные в презентации задачи будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику. В июне Шойгу поручил привести военкоматы в России в образцовый вид и сделать их современными, «чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию». Накануне он посетил один из военкоматов Москвы с внезапной проверкой и возмутился, что там не было необходимого оборудования.