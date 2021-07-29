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Шойгу поручил сократить сроки постановки на учет в военкоматах до одного дня

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах по итогам ознакомления с презентацией проекта их цифровой трансформации в Московской области.

«Сокращение до 10 с 30 дней на оформление подобного рода документов – это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Он выразил надежду, что представленные в презентации задачи будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику. В июне Шойгу поручил привести военкоматы в России в образцовый вид и сделать их современными, «чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию». Накануне он посетил один из военкоматов Москвы с внезапной проверкой и возмутился, что там не было необходимого оборудования.

В 2019 г. глава Минобороны поручил разобраться с «бездушием и формализмом» военкоматов при работе с людьми. Формально в связи с пандемией в 2020 г. министерство переводило сотрудников военкоматов на удаленную работу. Таким образом, у россиян призывного возраста и их родителей отпала необходимость лично посещать военные комиссариаты, вся работа была переведена в онлайн.

Ранее по теме: Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и призвал навести порядок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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