Ученые выявили у пожилых людей более интенсивную выработку антител после COVID-19

Кроме того, у тех, кто тяжело перенес COVID-19, вырабатывается больше антител. Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет, отмечают исследователи. У таких лиц антител IgG примерно вдвое больше, чем у их сверстников, переболевших в легкой форме. Это обусловлено тем, что у людей старшего возраста «иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», пояснили эксперты.