Ученые выявили у пожилых людей более интенсивную выработку антител после COVID-19
У людей в возрасте от 60 до 70 лет вырабатывается в два раза больше антител IgG после перенесенного COVID-19, чем у лиц 20-30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания, говорится в исследовании специалистов лабораторной службы «Хеликс» и военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, опубликованном на сайте последнего.
В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 69 лет, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной, легкой и тяжелой формах. Период наблюдения прошел с августа прошлого по май этого года, в рамках него проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.
Кроме того, ученые выявили разницу в том, как вырабатываются антитела у мужчин и женщин. Так, у первых IgG достигают пиковой концентрации на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются на самом высоком уровне до 60-х суток. Затем их число постепенно снижается. У женщин же концентрация антител увеличивается до 60-х суток, а в ряде случаев — до 180-х суток.
Кроме того, у тех, кто тяжело перенес COVID-19, вырабатывается больше антител. Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет, отмечают исследователи. У таких лиц антител IgG примерно вдвое больше, чем у их сверстников, переболевших в легкой форме. Это обусловлено тем, что у людей старшего возраста «иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», пояснили эксперты.
Ранее ученые Финского института здоровья и социального обеспечения (THL) сообщили, что у большинства людей, переболевших COVID-19, антитела к коронавирусу сохраняются дольше года. В то же время уровень антител, выявленный спустя год после коронавируса, был на треть меньше, чем через полгода.