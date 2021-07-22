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Ученые заявили о сохранении антител после COVID-19 на протяжении года

Ведомости

У большинства людей, переболевших COVID-19, антитела к коронавирусу сохраняются дольше года, выяснили ученые Финского института здоровья и социального обеспечения (THL).

«Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального обеспечения, у большинства инфицированных коронавирусом нейтрализующие антитела сохраняются больше года», — говорится в материале по итогам исследования.

Так, антитела IgG, которые распознают белок коронавируса, нашлись у 97% испытуемых, в разных формах переболевших COVID-19 весной прошлого года. У 1292 анализ взяли спустя полгода после заражения, а у 367 — спустя год. Никто из них на момент исследования не сделал прививку от коронавируса.

Отмечается, что у пациентов, тяжело перенесших COVID-19, уровень антител был значительно выше по сравнению с переболевшими в легкой форме. При этом у всех представителей первой группы нейтрализующие антитела сохранялись в течение года.

В то же время уровень антител, выявленный спустя год после коронавируса, был на треть меньше, чем через полгода.

«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом нейтрализующие антитела и защита от новой коронавирусной инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», — заявил менеджер по исследованиям THL Мерит Мелин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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