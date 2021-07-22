Ученые заявили о сохранении антител после COVID-19 на протяжении года

Так, антитела IgG, которые распознают белок коронавируса, нашлись у 97% испытуемых, в разных формах переболевших COVID-19 весной прошлого года. У 1292 анализ взяли спустя полгода после заражения, а у 367 — спустя год. Никто из них на момент исследования не сделал прививку от коронавируса.