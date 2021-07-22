Ученые заявили о сохранении антител после COVID-19 на протяжении года
У большинства людей, переболевших COVID-19, антитела к коронавирусу сохраняются дольше года, выяснили ученые Финского института здоровья и социального обеспечения (THL).
«Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального обеспечения, у большинства инфицированных коронавирусом нейтрализующие антитела сохраняются больше года», — говорится в материале по итогам исследования.
Так, антитела IgG, которые распознают белок коронавируса, нашлись у 97% испытуемых, в разных формах переболевших COVID-19 весной прошлого года. У 1292 анализ взяли спустя полгода после заражения, а у 367 — спустя год. Никто из них на момент исследования не сделал прививку от коронавируса.
Отмечается, что у пациентов, тяжело перенесших COVID-19, уровень антител был значительно выше по сравнению с переболевшими в легкой форме. При этом у всех представителей первой группы нейтрализующие антитела сохранялись в течение года.
В то же время уровень антител, выявленный спустя год после коронавируса, был на треть меньше, чем через полгода.
«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом нейтрализующие антитела и защита от новой коронавирусной инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», — заявил менеджер по исследованиям THL Мерит Мелин.