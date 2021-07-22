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В России выявлен штамм коронавируса «гамма»

Ведомости

Вариант коронавируса «гамма» выявлен в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора «Вектор».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", — сказали в "Векторе".

Оба варианта коронавируса — "гамма" и "дельта" — были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", подчеркнули в центре. Они более трансмиссивны, вирулентны, а также могут снижать эффективность антител.

"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", — рассказали в "Векторе".

Вариант коронавируса "гамма", также известный как "бразильский" штамм, включен Всемирной организацией здравоохранения в список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам. Наряду с вариантом "гамма", в списке также находятся вариант «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета» и индийский штамм «дельта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных