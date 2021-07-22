В России выявлен штамм коронавируса «гамма»
Вариант коронавируса «гамма» выявлен в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора «Вектор».
«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", — сказали в "Векторе".
Оба варианта коронавируса — "гамма" и "дельта" — были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", подчеркнули в центре. Они более трансмиссивны, вирулентны, а также могут снижать эффективность антител.
"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", — рассказали в "Векторе".
Вариант коронавируса "гамма", также известный как "бразильский" штамм, включен Всемирной организацией здравоохранения в список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам. Наряду с вариантом "гамма", в списке также находятся вариант «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета» и индийский штамм «дельта».