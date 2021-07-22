В России выявлен штамм коронавируса «гамма»

Вариант коронавируса "гамма", также известный как "бразильский" штамм, включен Всемирной организацией здравоохранения в список вызывающих опасение штаммов, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику, или сделали его более устойчивым к вакцинам. Наряду с вариантом "гамма", в списке также находятся вариант «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета» и индийский штамм «дельта».